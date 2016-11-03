У Києві сьогодні вдень до +6°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 3 листопада, у столиці вдень до +6°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

Читайте також У п’яти областях оголосили штормове попередження на 3 листопада

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:52, а зайде у 16:29.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.