В Італії стався новий землетрус магнітудою 4,8

У четвер, 3 листопада, у центрі Італії стався новий землетрус магнітудою 4,8.

Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS

Підземні поштовхи зафіксували вночі поблизу міста Перуджа, яке постраждало від землетрусу 26 жовтня, передає ТСН.

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Осередок землетрусу залягав на глибині 8 км.

Інформації про руйнування та постраждалих немає. Рятувальники обіцяють перевірити постраждалі від стихії райони вже при денному світлі.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,5 сколихнув центральну Італію вранці 30 жовтня. На думку експертів, він став продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.