У Таїланді повінь затопила місто Пхетчабурі (відео)

У тайському місті Пхетчабурі в результаті сильних дощів з берегів вийшла річка, що призвело до повені.

У Таїланді повінь затопила місто Пхетчабурі / panoramio.com doiu

Про це повідомляє Bangkok Post.

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У результаті повені, яка почалася вночі 2 листопада, постраждали не менше 2 тисяч сімей. Стихія зруйнувала 30 будівель, місцями рівень води піднявся до 1,5 м.

Повінь затопила всі державні установи в місті, включаючи мерію. Усі школи закриті.

Нагадаємо, не менше 26 осіб загинули та 72 отримали травми в результаті повені, викликаної проливними дощами в Єгипті.