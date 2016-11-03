Наступного тижня в Україні потепліє до +15°

У понеділок, 7 листопада, в Україні вдень буде до +10…+15°.

Наступного тижня в Україні потепліє / УНІАН

Потепління почнеться уже цієї неділі. Удень буде 9-12 градусів тепла, щоправда, на сході стовпчики термометрів ще показуватимуть +3…+6°, передає ТСН з посиланням на Українській гідрометцентр.

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У понеділок, 7 листопада, потеплішає вже на всій території України. Удень буде до +10…+15°. Однак тепло протримається лише кілька днів, потім знову прийде похолодання.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +14°.