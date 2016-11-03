До кінця доби в Києві очікується сильний вітер

По Києву до кінця доби 3 листопада очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

У Києві до кінця доби очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, у столиці вдень до +6°, без опадів.