На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°

13:00, 3 листопада 2016
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Сьогодні і завтра на українських трасах практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +10°.

На автошляхах України практично без опадів / rutrassa.ru
На автошляхах України практично без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура +4°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, мінлива хмарність.

На трасі Київ - Ужгород синоптики малохмарно, у Рівненській області можливі опади, температура в дорозі +3° ... +8°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +9°.

У п’яти областях оголосили штормове попередження на 3 листопада

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +10°, у Дніпропетровській та Донецькій областях пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.

У напрямку Харкова місцями очікуються опади. Температура в дорозі до +3°. 4 листопада на цьому напрямку також пройдуть дощі, температура +4°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні мінлива хмарність, у Чернівецькій області пройде дощ, +5° ... +8°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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