На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°
Сьогодні і завтра на українських трасах практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +10°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура +4°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, мінлива хмарність.
На трасі Київ - Ужгород синоптики малохмарно, у Рівненській області можливі опади, температура в дорозі +3° ... +8°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +9°.
У п’яти областях оголосили штормове попередження на 3 листопада
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +10°, у Дніпропетровській та Донецькій областях пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.
У напрямку Харкова місцями очікуються опади. Температура в дорозі до +3°. 4 листопада на цьому напрямку також пройдуть дощі, температура +4°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні мінлива хмарність, у Чернівецькій області пройде дощ, +5° ... +8°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°