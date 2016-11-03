Землетрус в Італії призвів до деформації земної поверхні
Землетрус, який відбувся 30 жовтня в центральній Італії, призвів до серйозної деформації земної поверхні на площі 1100 квадратних кілометрів.
Про це повідомили в Італійському космічному агентстві та Науково-дослідному інституті електромагнітної зйомки природного середовища, передає "РИА Новости".
В Італії стався новий землетрус магнітудою 4,8
До такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши зображення зони стихійного лиха, які надійшли з супутників Cosmo SkyMed e Sentinel 1.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,5 сколихнув центральну Італію вранці 30 жовтня. На думку експертів, він став продовженням сейсмічної активності, яка розпочалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.
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