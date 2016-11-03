У результаті повені у В'єтнамі загинули 2 людини

16:01, 3 листопада 2016
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Проливні дощі в центрі В'єтнаму призвели до повені, загинули 2 людини.

Повінь у В'єтнамі / Reuters
Повінь у В'єтнамі / Reuters

У провінціях Хатинь і Куангбінь рівень води підвищився до 2 метрів, повідомляє Al Jazeera.

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У деяких містах за 48 годин випало понад 290 мм опадів - така кількість зазвичай випадає протягом усього листопада.

За прогнозами метеорологів, у найближчі дні очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, у жовтні в результаті повені у В'єтнамі загинула 31 людина.

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