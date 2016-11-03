Завтра в Україні без опадів, на півдні до +9° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.
У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний, до 5.1 м/с.
У Львові 4 листопада мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі -2°, вдень +8°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Харкові у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер західний, до 4.7 м/с.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі -2°, вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -2°, вдень +6°, вітер західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°