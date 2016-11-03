Завтра в Україні без опадів, на півдні до +9° (відеопрогноз)

18:30, 3 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний, до 5.1 м/с.

У Львові 4 листопада мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°

У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі -2°, вдень +8°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Харкові у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер західний, до 4.7 м/с.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі -2°, вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -2°, вдень +6°, вітер західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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