У Києві завтра до +4°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень +4°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +1°.

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Вітер західний, до 5.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:54, а зайде у 16:27.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.

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