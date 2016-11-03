У Києві завтра до +4°, без опадів

19:00, 3 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень +4°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +1°.

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°

Вітер західний, до 5.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:54, а зайде у 16:27.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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