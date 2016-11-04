В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +9° (карта)

08:05, 4 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень +4°. Вітер західний, до 5.1 м/с.

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°

У Львові 4 листопада без опадів, температура повітря вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +3°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +8°, вітер західний та північно-західний, до 5.0 м/с.

УНІАН
На півдні до +9° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +4°, вітер західний та північно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +9°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +5°. Вітер західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +5°. Вітер західний, слабкий.

У результаті повені у В'єтнамі загинули 2 людини

У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.

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