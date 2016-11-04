В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень +4°. Вітер західний, до 5.1 м/с.
На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°
У Львові 4 листопада без опадів, температура повітря вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +3°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +8°, вітер західний та північно-західний, до 5.0 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +4°, вітер західний та північно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +9°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +5°. Вітер західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +5°. Вітер західний, слабкий.
У результаті повені у В'єтнамі загинули 2 людини
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°