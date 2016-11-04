У Києві сьогодні вдень до +4°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 листопада в столиці вдень до +4°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер західний, до 5.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 16:27.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.

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