У Києві сьогодні вдень до +4°, без опадів

08:30, 4 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 листопада в столиці вдень до +4°, без опадів.

panoramio.com Сенсей Юрій
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер західний, до 5.1 м/с.

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 16:27.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 листопада, в Україні без опадів, на півдні вдень до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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