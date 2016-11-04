На півдні Казахстану вирував ураган
У другій половині дня 3 листопада в Жамбильській області Казахстану сильний вітер повалив дерева, пошкодив покрівлі будівель.
Не менше трьох осіб отримали травми, передає "РИА Новости" з посиланням на представника Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.
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"У Таразі (адміністративний центр регіону) сталося падіння більше десяти ліній електропередачі, кількість абонентів, які залишилися без електропостачання, встановлюється. Стався зрив покрівель будівель різного призначення загальною площею близько 2 тисяч квадратних метрів. На даний момент відомо про трьох громадян, які отримали різні тілесні ушкодження в результаті несприятливих метеоумов, і які знаходяться в міській лікарні Таразу", - йдеться в повідомленні.
У Байзацькому районі Жамбильської області без електроенергії залишилися 22 населених пункти. Крім того, в Жамбильському районі через падіння ліній електропередач без електропостачання залишилося три населених пункти.
Зараз у регіоні працюють аварійні бригади, ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, у селі Джунецері (біля міста Ланчхуті) на заході Грузії в результаті сильного вітру і зливи постраждали кілька сімей.
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