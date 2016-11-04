Схід Туреччини накрив снігопад

10:30, 4 листопада 2016
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У результаті сильного снігу, який обрушився на східні регіони Туреччини, багато доріг виявилися непроїзними.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

У Києві через погіршення погодних умов дорожники працюють у посиленому режимі

Снігопад почався 1 листопада в провінціях Ерзурум, Ардаган, Карс і Агри. Багато автомобілів просто застрягли в дорозі, оскільки висота снігу в деяких місцях досягала 50 см.

У деяких провінціях через негоду скасували заняття у школах.

У той же час такі умови змусили гірськолижні курорти активізувати підготовку до зимового сезону.

Нагадаємо, 26 жовтня, у Гомельській області (Білорусь) пройшов сильний снігопад, одна людина загинула.

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