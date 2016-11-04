Число жертв повені у В'єтнамі збільшилося до 8

Не менше восьми людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти після повені, яка накрила В'єтнам.

Повінь у В'єтнамі / Reuters

Шестеро людей загинули в провінції Куангбінь, двоє - у Куангчі, повідомляє e.vnexpress.net.

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Крім того, двоє людей зникли безвісти, семеро отримали травми.

Проливні дощі затопили близько 20 тисяч будинків, рівень води подекуди сягав 3 метрів. З постраждалих районів військові евакуювали місцевих жителів.

За прогнозами метеорологів, найближчими днями проливні дощі очікуються в південних провінціях В'єтнаму, тут випаде до 400 мм опадів.

Нагадаємо, у жовтні в результаті повені у В'єтнамі загинула 31 людина.