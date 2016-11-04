Погода на вихідні: в суботу без опадів, в неділю у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на півдні України температура підніметься до +14°, у неділю пройдуть дощі.

У неділю в Україні пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +5°. У неділю пройде дощ, +9°...+12°.

У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +7°. У неділю дощ, +8°...+10°.

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У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +5°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +10°, злива.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+5°. У неділю до +11°, пройде дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +8°, вдень +9°. У неділю +9°...+14°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю +4°...+5°, можливий дощ.

Прогноз на 5 листопада / УНІАН

Прогноз на 6 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу невелика хмарність. Температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю без опадів, температура повітря +4°...+7°.

У Сімферополі завтра малохмарно, +4°...+9°. У неділю +11°...+14°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура підніметься до +7°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень -6°. У неділю температура підніметься до +6°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю -2°...+6°, малохмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +2°. У неділю очікується дощ, вночі - +4°, вдень +8°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +10°. У неділю дощ, вночі - +8°, вдень до +12°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +10°. У неділю температура вдень +12°, очікується дощ.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +7°, у неділю пройде дощ, температура повітря +9° ...+11°.

У Затоці в суботу хмарно, вдень до +10°, у неділю без опадів, температура +10° ...+13°.

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У Бердянську в суботу мінлива хмарність, температура до +8°. У неділю температура до +7°, без опадів.

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