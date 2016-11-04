Погода на вихідні: в суботу без опадів, в неділю у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на півдні України температура підніметься до +14°, у неділю пройдуть дощі.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +5°. У неділю пройде дощ, +9°...+12°.
У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +7°. У неділю дощ, +8°...+10°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +9° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +5°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +10°, злива.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+5°. У неділю до +11°, пройде дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +8°, вдень +9°. У неділю +9°...+14°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю +4°...+5°, можливий дощ.
У Дніпрі в суботу невелика хмарність. Температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю без опадів, температура повітря +4°...+7°.
У Сімферополі завтра малохмарно, +4°...+9°. У неділю +11°...+14°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура підніметься до +7°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень -6°. У неділю температура підніметься до +6°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю -2°...+6°, малохмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +2°. У неділю очікується дощ, вночі - +4°, вдень +8°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +10°. У неділю дощ, вночі - +8°, вдень до +12°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +10°. У неділю температура вдень +12°, очікується дощ.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +7°, у неділю пройде дощ, температура повітря +9° ...+11°.
У Затоці в суботу хмарно, вдень до +10°, у неділю без опадів, температура +10° ...+13°.
На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +10°
У Бердянську в суботу мінлива хмарність, температура до +8°. У неділю температура до +7°, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°