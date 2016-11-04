На автодорогах України у п'ятницю і суботу без опадів, у неділю пройдуть дощі

На українських трасах найближчими днями температура підніметься до +15°, у багатьох регіонах у неділю пройдуть дощі.

Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +8°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, в Одеській області пройде дощ, температура +5°...+9°. У неділю очікуються опади, до +14°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні мінлива хмарність, температура в дорозі +3°... +7°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +10°. У неділю по цьому маршруту очікуються опади, температура в дорозі +10°... +15°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі +4°... +5°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати мінлива хмарність, температура +4°... +6°. У неділю синоптики прогнозують опади, до +12°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +5°...+9°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями. У неділю місцями пройдуть дощі, до +12°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +3°... +5°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю пройдуть дощі, температура до 12 градусів тепла.

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