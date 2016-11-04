На автодорогах України у п'ятницю і суботу без опадів, у неділю пройдуть дощі
На українських трасах найближчими днями температура підніметься до +15°, у багатьох регіонах у неділю пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +8°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, в Одеській області пройде дощ, температура +5°...+9°. У неділю очікуються опади, до +14°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні мінлива хмарність, температура в дорозі +3°... +7°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +10°. У неділю по цьому маршруту очікуються опади, температура в дорозі +10°... +15°.
Погода на вихідні: в суботу без опадів, в неділю у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі +4°... +5°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати мінлива хмарність, температура +4°... +6°. У неділю синоптики прогнозують опади, до +12°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +5°...+9°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями. У неділю місцями пройдуть дощі, до +12°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +3°... +5°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю пройдуть дощі, температура до 12 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°