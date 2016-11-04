У західних областях оголосили штормове попередження на 6-7 листопада

На заході України 6-7 листопада очікуються сильні дощі та пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 листопада на території Закарпатської області та в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей очікуються дуже сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, у високогірних районах Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, на вихідних на півдні України температура підніметься до +14°, у неділю пройдуть дощі.