У західних областях оголосили штормове попередження на 6-7 листопада

14:26, 4 листопада 2016
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На заході України 6-7 листопада очікуються сильні дощі та пориви вітру 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +9° (карта)

"За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 листопада на території Закарпатської області та в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей очікуються дуже сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, у високогірних районах Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. 

Нагадаємо, на вихідних на півдні України температура підніметься до +14°, у неділю пройдуть дощі.

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