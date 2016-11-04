Сильні дощі затопили північ Мексики
Холодний атмосферний фронт приніс у Мексику сильні дощі.
Про це повідомляє Al Jazeera.
У Таїланді повінь затопила місто Пхетчабурі (відео)
У деяких районах міста Тампіко (штат Тамауліпас) за добу випало до 129 мм опадів. При цьому середньомісячна кількість опадів тут становить 40 мм.
Повінь затопила багато доріг, автомобілі важко пробиралися крізь потоки води.
Атмосферний фронт, як очікується, буде рухатися на північ і найближчими днями принесе грози в американські штати Техас, Арізона і Нью-Мексико.
Нагадаємо, не менше восьми людей загинули, двоє вважаються зниклими без вісті після повені, яка накрила В'єтнам.
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