У Джорджії горить понад 1200 га лісу

16:11, 4 листопада 2016
767
0

Лісова пожежа в американському штаті Джорджія поширилася на площу понад 1200 га.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє wabe.org.

Масштабна лісова пожежа в Колорадо знищила кілька будинків

Вогонь поширюється з великою швидкістю, оскільки в регіоні давно не було дощів і встановилася посуха.

Північ штату оповив густий дим від пожежі, тому водіїв просять бути вкрай обережними. Також на даний момент вогонь загрожує кільком житловим будинкам.

Раніше повідомлялося, що пожежники не могли повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.

Причина займання наразі невідома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин