У Джорджії горить понад 1200 га лісу

Лісова пожежа в американському штаті Джорджія поширилася на площу понад 1200 га.

Reuters

Про це повідомляє wabe.org.

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Вогонь поширюється з великою швидкістю, оскільки в регіоні давно не було дощів і встановилася посуха.

Північ штату оповив густий дим від пожежі, тому водіїв просять бути вкрай обережними. Також на даний момент вогонь загрожує кільком житловим будинкам.

Раніше повідомлялося, що пожежники не могли повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.

Причина займання наразі невідома.