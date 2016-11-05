Землетрус магнітудою 6,4 стався в Чилі

Землетрус магнітудою 6,4 у п'ятницю відбувся в 25 кілометрах від чилійського Куріко. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус магнітудою 6,4 стався у Чилі / Flickr, Matt Katzenberger

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 90,8 кілометрів, повідомляється на сайті Earthquake report, передає LB.ua.

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Повідомлень про руйнування в результаті землетрусу і загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,8 бала стався вночі 3 листопада в Італії.

Також зазначалося, що землетрус, який відбувся 30 жовтня в центральній Італії, призвело до серйозної деформації земної поверхні на площі 1100 квадратних кілометрів.