Землетрус магнітудою 6,4 стався в Чилі

03:26, 5 листопада 2016
1186
0

Землетрус магнітудою 6,4 у п'ятницю відбувся в 25 кілометрах від чилійського Куріко. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Flickr, Matt Katzenberger
Землетрус магнітудою 6,4 стався у Чилі / Flickr, Matt Katzenberger

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 90,8 кілометрів, повідомляється на сайті Earthquake report, передає LB.ua.

Збиток від землетрусу в Італії становлять щонайменше 4 мільярди євро

Повідомлень про руйнування в результаті землетрусу і загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,8 бала стався вночі 3 листопада в Італії.

Також зазначалося, що землетрус, який відбувся 30 жовтня в центральній Італії, призвело до серйозної деформації земної поверхні на площі 1100 квадратних кілометрів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин