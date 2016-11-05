Сьогодні в Україні без опадів, температура від 4 до 12 градусів
Сьогодні, 5 листопада, опади припиняться в більшості регіонів України, в деяких областях денна температура підвищиться відразу на кілька градусів.
Опади у суботу припиняться, а в деяких регіонах навіть визирне сонце, середня температура буде коливатися від 4 до 12 градусів.
Найбільш тепла і комфортна погода сьогодні очікується в південних областях України, де стовпчик термометра підніметься до позначки 7-12 градусів зі знаком плюс. У західних областях синоптики не прогнозують опади, проте тут буде прохолодніше – вдень не вище 8 градусів тепла. Суха погода очікується і в північних областях, однак поки там збережеться хмарність та досить низька температура вдень близько 6 градусів тепла.
Погода на вихідні: в суботу без опадів, в неділю у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Найхолодніша погода в суботу очікується в східних регіонах, де повітря прогріється лише до 4-6 градусів тепла. У Києві сьогодні хмарно, без опадів. У денні години синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів зі знаком плюс. На завтра синоптики прогнозують теплу, але дощову погоду.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°