Сьогодні в Україні без опадів, температура від 4 до 12 градусів

Сьогодні, 5 листопада, опади припиняться в більшості регіонів України, в деяких областях денна температура підвищиться відразу на кілька градусів.

Синоптики прогнозують теплу погоду / kassis6ltlane.blogspot.com

Опади у суботу припиняться, а в деяких регіонах навіть визирне сонце, середня температура буде коливатися від 4 до 12 градусів.

Найбільш тепла і комфортна погода сьогодні очікується в південних областях України, де стовпчик термометра підніметься до позначки 7-12 градусів зі знаком плюс. У західних областях синоптики не прогнозують опади, проте тут буде прохолодніше – вдень не вище 8 градусів тепла. Суха погода очікується і в північних областях, однак поки там збережеться хмарність та досить низька температура вдень близько 6 градусів тепла.

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Найхолодніша погода в суботу очікується в східних регіонах, де повітря прогріється лише до 4-6 градусів тепла. У Києві сьогодні хмарно, без опадів. У денні години синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів зі знаком плюс. На завтра синоптики прогнозують теплу, але дощову погоду.

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