Очевидці зняли величезну веселку над хмарочосами Маямі (відео)

14:45, 5 листопада 2016
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На узбережжі Атлантичного океану на південному сході Флориди - місті Майамі - очевидці зняли величезну подвійну веселку, яка височіла над хмарочосами міста.

Скріншот
Скріншот з відео

Відео з дивним погодним явищем виклала у свій твіттер мешканка міста Шеліа Гассон.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня кияни спостерігали незвичне погодне явище - подвійну веселку.

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