Біля берегів Італії пронісся водяний смерч (відео)

Біля берегів міста Амальфі італійської провінції Салерно в четвер, 3 листопада, пронісся водяний смерч, повідомляє ABC News.

Туристи і місцеві жителі, які знаходилися в цей момент на узбережжі, зняли буйство стихії на відео. Дані про пошкодження і постраждалих не надходили.