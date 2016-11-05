Біля берегів Італії пронісся водяний смерч (відео)

19:04, 5 листопада 2016
3342
0

Біля берегів міста Амальфі італійської провінції Салерно в четвер, 3 листопада, пронісся водяний смерч, повідомляє ABC News.

false

Туристи і місцеві жителі, які знаходилися в цей момент на узбережжі, зняли буйство стихії на відео. Дані про пошкодження і постраждалих не надходили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин