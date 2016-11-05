У західних областях очікуються сильні дощі 6-7 листопада – ДСНС

21:47, 5 листопада 2016
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Очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с / фото УНІАН
У західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с / фото УНІАН

Українців попереджають про погіршення погодних умов у західних областях 6 та 7 листопада. Відповідне повідомлення розмістила прес-служба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 листопада по території Закарпатської області та гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецькій областях очікуються дуже сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/сек", - наголошується в повідомленні.

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Крім того зазначається, що при сильних зливах у Карпатах 6-7 листопада є загроза утворення селевих потоків.

Детальний прогноз дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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