Через повені в Мексиці оголошено надзвичайний стан (відео)

Через повені, викликані проливними дощами, федеральний уряд Мексики оголосив надзвичайний стан у трьох муніципалітетах — Альтаміра, Сьюдад-Мадеро і Тампіко, розташованих в північній частині штату Тамауліпас, повідомляє Associated Press.

За словами губернатора штату Франсиско Гарсія Кабеса де Вака, всього за п'ять годин у період з четверга на п'ятницю на південну частину Тамауліпаса випала кількість опадів, що еквівалентна 20% середньорічної норми.

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Рятувальники евакуюють людей з постраждалих районів на автомобілях і човнах. Для тих, хто залишився без даху над головою, відкрито шість притулків.

У паводкових водах на вулицях Тампіко поліція зловила дитинча крокодила. Тим часом у муніципалітеті Охіага в мексиканському штаті Чіуауа пройшов сильний град. Серйозної шкоди завдано сільськогосподарським землям.