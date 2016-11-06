Вулкан Сінабунг на Суматрі викинув стовп попелу на 1,5 км

Вулкан Сінабунг вранці 6 листопада викинув стовп попелу, який піднявся на висоту 1500 м.

Пірокластичні потоки з Сінабунга загрожують довколишнім районам / Фото instagram.com/pvmbgcvghm

Це виверження показує, що поставка магми триває всередині велетня, хоча велика частина лавового купола, що з'явився недавно, зникла під час обвалення минулого тижня, передає Gismeteo.

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Вулкан також створив пірокластичний потік довжиною 700 м.

Фермерам заборонили перебувати в прилеглих до вулкана районах, однак деякі працюють там, ризикуючи своєю безпекою.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Індонезії сталося виверження відразу трьох вулканів.