Вулкан Сінабунг на Суматрі викинув стовп попелу на 1,5 км

15:08, 6 листопада 2016
1214
0

Вулкан Сінабунг вранці 6 листопада викинув стовп попелу, який піднявся на висоту 1500 м.

Пірокластичні потоки з Синабунга загрожують довколишніх районах / Фото instagram.com/pvmbgcvghm
Пірокластичні потоки з Сінабунга загрожують довколишнім районам / Фото instagram.com/pvmbgcvghm

Це виверження показує, що поставка магми триває всередині велетня, хоча велика частина лавового купола, що з'явився недавно, зникла під час обвалення минулого тижня, передає Gismeteo.

Вулкан Сінабунг в Індонезії продовжує вивергатися (фото)

Вулкан також створив пірокластичний потік довжиною 700 м.

Фермерам заборонили перебувати в прилеглих до вулкана районах, однак деякі працюють там, ризикуючи своєю безпекою.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Індонезії сталося виверження відразу трьох вулканів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин