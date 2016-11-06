Вулкан Сінабунг на Суматрі викинув стовп попелу на 1,5 км
Вулкан Сінабунг вранці 6 листопада викинув стовп попелу, який піднявся на висоту 1500 м.
Це виверження показує, що поставка магми триває всередині велетня, хоча велика частина лавового купола, що з'явився недавно, зникла під час обвалення минулого тижня, передає Gismeteo.
Вулкан Сінабунг в Індонезії продовжує вивергатися (фото)
Вулкан також створив пірокластичний потік довжиною 700 м.
Фермерам заборонили перебувати в прилеглих до вулкана районах, однак деякі працюють там, ризикуючи своєю безпекою.
Як повідомляв УНІАН, у серпні в Індонезії сталося виверження відразу трьох вулканів.
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