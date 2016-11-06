Інтенсивні дощі на Закарпатті викликали різкий підйом рівня води, є загроза підтоплення
Інтенсивні дощі, що почалися на Закарпатті в суботу увечері, спричинили різкий підйом рівня води в головних річках області.
Про це повідомляє голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.
«Станом на другу половину неділі серйозних наслідків через негоду не зафіксовано. Щоправда, у Перечинському районі через захаращеність потічка підтоплено шість дворогосподарств (вода в дворах досягла 10 см), однак після прочищення потічка водниками та рятувальниками вода пішла на спад», - зазначив він.
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За словами Москаля, пік опадів очікується в ніч на понеділок, 7 листопада, а найбільше підняття води в річках відбудеться в понеділок та вівторок.
«По Тисі проблем не передбачається, однак Латориця, Боржава та Уж можуть вийти з берегів і підтопити сільськогосподарські угіддя та дворогосподарства. Найбільш критичні ситуації можливі у Виноградівському районі (с.Великі Ком’яти), де Боржава може «понести» встановлені на заплаві теплиці, а також підтопити дворогосподарства. Туди вже направлена насосна станція для відкачування води», - наголосив голова ОДА.
Крім того, він прогнозує можливі підтоплення Боздоського парку та вул. Ужанської в Ужгороді, студентського табору відпочинку «Скалка» біля с.Кам’яниця Ужгородського району, сільськогосподарських угідь на Іршавщині та Виноградівщині.
«Також не виключений перелив води через автодороги «Виноградів – Шаланки», «Рогатин – Рахів» (між селами Сільце та Гребля Іршавського району) та «Ужгород – Мукачево» біля с.Зняцево», - додав Москаль.
За його інформацією, для укріплення берегів та відкачування води рятувальники готують мішки з піском, а також насосні станції.
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