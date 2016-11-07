На сьогодні у Києві оголошено штормове попередження

02:33, 7 листопада 2016
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На сьогодні, 7 листопада, у Києві оголошено штормове попередження.

УНІАН
УНІАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

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«Завтра, 7 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Управління з питань надзвичайних ситуацій нагадує, що в разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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