В Італії в результаті урагану з торнадо загинули дві людини (відео)
В результаті урагану з торнадо в центральній Італії в неділю, 6 листопада, загинули щонайменше дві людини.
Про це повідомляє RAI News.
У Ладісполі 47-річний житель індійського походження загинув від удару будівельного сміття, яке було підняте потужними поривами вітру.
У Чезано 74-річний відставний армійський офіцер був роздавлений деревом.
Землетрус в Італії призвів до деформації земної поверхні
#Ladispoli #AllertameteoRM pic.twitter.com/GRxoDk50ws— Claudio Colaianni (@claudcola) November 6, 2016
Ще близько 10 осіб отримали травми. У регіоні пошкоджено декілька житлових будівель і магазинів, через повалені смерчем дерева і ліхтарні стовпів порушено автомобільний рух.
Біля берегів Італії пронісся водяний смерч (відео)
На Італію обрушилися дощі, грози, сильні вітри, різко впала температура повітря. Особливо критична ситуація склалася в центральних районах, в тому числі постраждалих від землетрусу.
#TORNADO a nord di #Roma, a #Cesano. Le impressionanti immagini. Video di Eric Pirotta https://t.co/9ELKY73zHX pic.twitter.com/Aa4h2QdChB— meteo.it (@wwwmeteoit) November 6, 2016
Департамент цивільного захисту Італії попереджає, що в понеділок, 7 листопада, несприятливі погодні умови збережуться.
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