В Італії в результаті урагану з торнадо загинули дві людини (відео)

06:48, 7 листопада 2016
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В результаті урагану з торнадо в центральній Італії в неділю, 6 листопада, загинули щонайменше дві людини.

скріншот відео
скріншот відео

Про це повідомляє RAI News.

У Ладісполі 47-річний житель індійського походження загинув від удару будівельного сміття, яке було підняте потужними поривами вітру.

У Чезано 74-річний відставний армійський офіцер був роздавлений деревом.

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Ще близько 10 осіб отримали травми. У регіоні пошкоджено декілька житлових будівель і магазинів, через повалені смерчем дерева і ліхтарні стовпів порушено автомобільний рух.

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На Італію обрушилися дощі, грози, сильні вітри, різко впала температура повітря. Особливо критична ситуація склалася в центральних районах, в тому числі постраждалих від землетрусу.

Департамент цивільного захисту Італії попереджає, що в понеділок, 7 листопада, несприятливі погодні умови збережуться.

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