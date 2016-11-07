В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні повітря прогріється до +20° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.
У столиці сьогодні можливий дощ, удень +16°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.
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У Львові 7 листопада пройде дощ, температура повітря вдень +15°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +15°. Вітер мінливий, до 7.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура +16°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +16°, вітер південний і південно-західний, до 7.0 м/с.
У Харкові похмуро. Температура до +13°, вітер південний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +20°. Вітер південний і південно-західний, до 8.2 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +16°. Вітер південний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 7.2 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +17°. Вітер південний, помірний.
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У Сєвєродонецьку пройде дощ, температура вдень +16°. Вітер південний, до 6.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°