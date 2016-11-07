В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні повітря прогріється до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.

У більшості регіонів України сьогодні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні можливий дощ, удень +16°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

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У Львові 7 листопада пройде дощ, температура повітря вдень +15°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +15°. Вітер мінливий, до 7.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура +16°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +16°, вітер південний і південно-західний, до 7.0 м/с.

На півдні до +20° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до +13°, вітер південний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +20°. Вітер південний і південно-західний, до 8.2 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +16°. Вітер південний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 7.2 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +17°. Вітер південний, помірний.

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У Сєвєродонецьку пройде дощ, температура вдень +16°. Вітер південний, до 6.0 м/с.

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