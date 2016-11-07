У Києві сьогодні вдень до +16°, пройде дощ

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 7 листопада, у столиці вдень до +16°, синоптики обіцяють дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:59, а зайде у 16:22.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.

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