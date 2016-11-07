У західних областях оголосили штормове попередження

09:11, 7 листопада 2016
1736
0

У понеділок, 7 листопада, на заході України очікуються сильні дощі та пориви вітру 15-20 м/с.

На заході України очікуються дощі та сильний вітер / REUTERS
На заході України очікуються дощі та сильний вітер / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні вдень до +16°, пройде дощ

"За прогнозами Укргідрометцентру, 7 листопада по території Закарпатської області та в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей очікуються дуже сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, у високогірних районах Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин