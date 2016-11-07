У західних областях оголосили штормове попередження

У понеділок, 7 листопада, на заході України очікуються сильні дощі та пориви вітру 15-20 м/с.

На заході України очікуються дощі та сильний вітер / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 7 листопада по території Закарпатської області та в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей очікуються дуже сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, у високогірних районах Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.