Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з середи на заході почнеться похолодання
Цього тижня в Україні практично кожен день будуть йти дощі. На півдні і сході практично протягом усього тижня збережеться тепла погода, на заході ж стовпчик термометра опуститься до -5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +20°.
У вівторок, 8 листопада, в центрі, на півдні і сході країни пройдуть дощі. Температура вдень +1°...+12°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні повітря прогріється до +20° (карта)
У середу, 9 листопада, майже у всіх областях очікуються дощі. Температура вночі -1°...+4°, вдень до +11°.
У четвер у східних і південних регіонах очікуються опади, вночі -5°...+8°, вдень на півдні до +21°.
У п'ятницю на півночі України пройдуть дощі, в інших регіонах без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень 0°...+10°.
У суботу в Україні майже без опадів. Температура в країні вночі -4°...+4°, вдень до +12°.
У неділю на заході та сході країни місцями пройдуть дощі, температура вночі -3°...+3°, вдень до +11°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°