Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з середи на заході почнеться похолодання

Цього тижня в Україні практично кожен день будуть йти дощі. На півдні і сході практично протягом усього тижня збережеться тепла погода, на заході ж стовпчик термометра опуститься до -5°.

Практично протягом усього тижня в Україні йтимуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +20°.

У вівторок, 8 листопада, в центрі, на півдні і сході країни пройдуть дощі. Температура вдень +1°...+12°.

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У середу, 9 листопада, майже у всіх областях очікуються дощі. Температура вночі -1°...+4°, вдень до +11°.

У четвер у східних і південних регіонах очікуються опади, вночі -5°...+8°, вдень на півдні до +21°.

У п'ятницю на півночі України пройдуть дощі, в інших регіонах без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень 0°...+10°.

У суботу в Україні майже без опадів. Температура в країні вночі -4°...+4°, вдень до +12°.

У неділю на заході та сході країни місцями пройдуть дощі, температура вночі -3°...+3°, вдень до +11°.

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