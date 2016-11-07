Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з середи на заході почнеться похолодання

10:26, 7 листопада 2016
1022
0

Цього тижня в Україні практично кожен день будуть йти дощі. На півдні і сході практично протягом усього тижня збережеться тепла погода, на заході ж стовпчик термометра опуститься до -5°.

Практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі / УНІАН
Практично протягом усього тижня в Україні йтимуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +20°.

У вівторок, 8 листопада, в центрі, на півдні і сході країни пройдуть дощі. Температура вдень +1°...+12°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні повітря прогріється до +20° (карта)

У середу, 9 листопада, майже у всіх областях очікуються дощі. Температура вночі -1°...+4°, вдень до +11°.

У четвер у східних і південних регіонах очікуються опади, вночі -5°...+8°, вдень на півдні до +21°.

У п'ятницю на півночі України пройдуть дощі, в інших регіонах без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень 0°...+10°.

У суботу в Україні майже без опадів. Температура в країні вночі -4°...+4°, вдень до +12°.

У неділю на заході та сході країни місцями пройдуть дощі, температура вночі -3°...+3°, вдень до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин