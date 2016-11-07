На заході України очікується підвищення рівнів води у річках
У зв'язку з сильними дощами 7-8 листопада у річках на заході України очікується підвищення рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На річках басейнів Західного Бугу, Прута, Сіреті очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м; Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) - на 0,5-1,5 м без загрози негативних наслідків.
У західних областях оголосили штормове попередження
Більша амплітуда підйому рівнів очікується на річках Закарпаття (з можливим початковим виходом води на заплаву та формуванням значного місцевого стоку):
- на Вехній Тисі та в верхніх і середніх течіях притоків р.Тиса 1,0-1,5 м;
- в нижніх течіях притоків р. Тиса - 1,5-2,5 м;
- на ділянці р. Тиса Великий Бичків - Вилок - 2,0-3,0 м;
- в нижніх течіях річок Боржава, Латориця та Стара - 2,5-3,5 м.
У Карпатах існує загроза утворення селевих потоків.
Нагадаємо, у понеділок, 7 листопада, на заході України очікуються сильні дощі та пориви вітру 15-20 м/с.
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