Землетрус в Оклахомі призвів до численних руйнувань (фото)

Увечері 6 листопада в місті Кушинг (штат Оклахома, США) стався землетрус магнітудою 5,0.

Наслідки землетрусу в Оклахомі / Twitter @JbrunoKFOR

Підземні поштовхи відчувалися також у штатах Канзас, Міссурі та Арканзас, передає kfor.com.

Читайте також Землетрус магнітудою 6,4 стався в Чилі

Серйозні пошкодження зафіксовані в центрі міста. Рятувальники евакуювали людей з місцевого будинку пристарілих.

Увечері велика частина міста залишилася без електроенергії, але на даний момент електропостачання відновлено.

Повідомляється, що кілька людей в результаті землетрусу отримали незначні травми.

У всіх школах Кушинга скасували заняття.

Нагадаємо, землетрус, який стався 30 жовтня в центральній Італії, призвів до серйозної деформації земної поверхні на площі 1100 квадратних кілометрів.