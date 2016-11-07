Землетрус в Оклахомі призвів до численних руйнувань (фото)
Увечері 6 листопада в місті Кушинг (штат Оклахома, США) стався землетрус магнітудою 5,0.
Підземні поштовхи відчувалися також у штатах Канзас, Міссурі та Арканзас, передає kfor.com.
Землетрус магнітудою 6,4 стався в Чилі
Серйозні пошкодження зафіксовані в центрі міста. Рятувальники евакуювали людей з місцевого будинку пристарілих.
Увечері велика частина міста залишилася без електроенергії, але на даний момент електропостачання відновлено.
Повідомляється, що кілька людей в результаті землетрусу отримали незначні травми.
У всіх школах Кушинга скасували заняття.
Damage in Cushing. pic.twitter.com/h5HoUBRZpW— Kevin Пня (@StumpStumpStump) November 7, 2016
Нагадаємо, землетрус, який стався 30 жовтня в центральній Італії, призвів до серйозної деформації земної поверхні на площі 1100 квадратних кілометрів.
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