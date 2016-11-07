На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°

13:00, 7 листопада 2016
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Сьогодні і завтра на українських дорогах пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +20°.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура +14°... +20°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують дощі, температура в дорозі +8° ... +14°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +11°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з середи на заході почнеться похолодання

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +17°, у Київській області пройде дощ. Завтра на даному маршруті очікуються опади, температура до +16°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +17°. 8 листопада на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +7°... +9°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +12° ... +19°. За даним напрямом у вівторок в Чернівецькій області пройдуть дощі, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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