На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°
Сьогодні і завтра на українських дорогах пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +20°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура +14°... +20°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують дощі, температура в дорозі +8° ... +14°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +11°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з середи на заході почнеться похолодання
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +17°, у Київській області пройде дощ. Завтра на даному маршруті очікуються опади, температура до +16°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +17°. 8 листопада на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +7°... +9°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +12° ... +19°. За даним напрямом у вівторок в Чернівецькій області пройдуть дощі, температура до +8°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°