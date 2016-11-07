У результаті повені у В'єтнамі загинули 15 осіб

14:41, 7 листопада 2016
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У результаті повені, викликаної проливними дощами, у центрі і на півдні В'єтнаму загинули 15 осіб.

Повінь у В'єтнамі / Reuters
Повінь у В'єтнамі / Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

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Повінь почалася минулого тижня. Стихія підтопила понад 40 тисяч будинків в 12 провінціях.

Крім того, затопленими виявилися 12 тисяч га сільськогосподарських угідь, понад 40 тисяч голів худоби загинули.

Нагадаємо, у жовтні в результаті повені у В'єтнамі загинула 31 людина. Тоді в деяких регіонах країни протягом вихідних випало до 90 см опадів. Через стихію рятувальники евакуювали близько 40 тис. людей, місцеві аеропорти скасували 321 рейс.

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