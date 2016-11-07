В японській префектурі Хоккайдо випала рекордна кількість снігу
У місті Саппоро (префектура Хоккайдо, Японія) 6 листопада випало 23 см снігу.
Останній раз на початку листопада тут випадало більше 20 см снігу 21 рік тому, повідомляє asahi.com з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.
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Снігопад ускладнив проїзд транспорту, тому вперше цього сезону на вулиці міста виїхала снігоприбиральна техніка. Відзначається, що минулого року це сталося на 18 днів пізніше.
Нагадаємо, у результаті сильного снігу, який обрушився на східні регіони Туреччини, багато доріг виявилися непроїзними.
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