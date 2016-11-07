В японській префектурі Хоккайдо випала рекордна кількість снігу

16:01, 7 листопада 2016
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У місті Саппоро (префектура Хоккайдо, Японія) 6 листопада випало 23 см снігу.

asahi.com
У префектурі Хоккайдо випала рекордна кількість снігу / asahi.com

Останній раз на початку листопада тут випадало більше 20 см снігу 21 рік тому, повідомляє asahi.com з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

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Снігопад ускладнив проїзд транспорту, тому вперше цього сезону на вулиці міста виїхала снігоприбиральна техніка. Відзначається, що минулого року це сталося на 18 днів пізніше.

asahi.com
Снігопад у Хоккайдо / asahi.com

Нагадаємо, у результаті сильного снігу, який обрушився на східні регіони Туреччини, багато доріг виявилися непроїзними.

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