В Україні завтра пройдуть дощі, на півдні температура до +20° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада в Україні пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.
У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Львові 8 листопада мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.
На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +1°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Вінниці у вівторок похмуро. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +5°, вдень +15°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові у вівторок злива, температура вночі +7°, вдень + 11°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють опади. Температура вночі +9°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +13°, вдень +20°. Вітер південний, свіжий.
Жителям Маріуполя обіцяють похмуру погоду, температура вночі +10°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 7.9 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі +12°, вдень +15°, вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +12°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°