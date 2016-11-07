В Україні завтра пройдуть дощі, на півдні температура до +20° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада в Україні пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Львові 8 листопада мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +1°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Вінниці у вівторок похмуро. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +5°, вдень +15°, вітер мінливий, помірний.

У Харкові у вівторок злива, температура вночі +7°, вдень + 11°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють опади. Температура вночі +9°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +13°, вдень +20°. Вітер південний, свіжий.

Жителям Маріуполя обіцяють похмуру погоду, температура вночі +10°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 7.9 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі +12°, вдень +15°, вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +12°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

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