На Закарпатті проливний дощ затопив будинки та дороги (фото, відео)
На Закарпатті випало до 160 мм опадів, що перевищує дві місячні норми.
Через перезволоження ґрунту та інтенсивні опади стався зсув ґрунту в Рахівському та Воловецькому районах загальним об’ємом 150 куб. м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°
У Перечинському районі злива підтопила 5 дворогосподарств у селі Зарічево. Зранку сталося підтоплення 8 свердловин Перечинського водозабору. Станом на 10:00 припинено водопостачання міста Перечин.
У Міжгірському районі частково розмите дорожнє покриття автошляхів місцевого значення в селах Голятин, Буковець, Синевир, Колочава, Лісковець та Репинне.
В Іршавському районі підтоплено сільгоспугіддя загальною площею 40 га в селах Сільце та Вільхівка.
В Ужгороді підтоплено 6 підвалів житлових будинків та 5 дворогосподарств.
Станом на 13:30 7 листопада рятувальники здійснили 19 виїздів для відкачки води в шести районах області.
На даний час інформація щодо наслідків погіршення погодних умов на Закарпатті уточнюється.
Нагадаємо, у західних областях оголосили штормове попередження на 7 листопада.
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