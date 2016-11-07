На Закарпатті проливний дощ затопив будинки та дороги (фото, відео)

16:09, 7 листопада 2016
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На Закарпатті випало до 160 мм опадів, що перевищує дві місячні норми.

Негода на Закарпатті / ДСНС
Негода на Закарпатті / ДСНС

Через перезволоження ґрунту та інтенсивні опади стався зсув ґрунту в Рахівському та Воловецькому районах загальним об’ємом 150  куб. м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°

У Перечинському районі злива підтопила 5 дворогосподарств у селі Зарічево. Зранку сталося підтоплення 8 свердловин Перечинського водозабору. Станом на 10:00 припинено водопостачання міста Перечин. 

У Міжгірському районі частково розмите дорожнє покриття автошляхів місцевого значення в селах Голятин, Буковець, Синевир, Колочава, Лісковець та Репинне.

В Іршавському районі підтоплено сільгоспугіддя загальною площею 40 га  в селах Сільце та Вільхівка.

В Ужгороді підтоплено 6 підвалів житлових будинків та 5 дворогосподарств.

Станом на 13:30 7 листопада рятувальники здійснили 19 виїздів для відкачки води в шести районах області.  

На даний час інформація щодо наслідків погіршення погодних умов на Закарпатті уточнюється.

Нагадаємо, у західних областях оголосили штормове попередження на 7 листопада. 

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