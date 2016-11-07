У Києві завтра пройде дощ, вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +8°.

У Києві завтра очікується дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +5°.

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Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде у 16:21.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада, в Україні пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.

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