У Києві завтра пройде дощ, вдень до +8°

19:00, 7 листопада 2016
769
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +8°.

У Києві завтра очікується дощ / УНІАН
У Києві завтра очікується дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +5°.

На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°

Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде у 16:21.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада, в Україні пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин