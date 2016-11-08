В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 8 листопада, у більшості регіонів України пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

У столиці сьогодні можливий дощ, удень +8°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

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У Львові 8 листопада без опадів, температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +8°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде дощ. Температура +7°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +15°, вітер мінливий, до 5.5 м/с.

На півдні до +20° / УНІАН

У Харкові злива. Температура до +11°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +20°. Вітер південний, до 9.8 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 7.9 м/с.

У Краматорську у вівторок очікуються опади, удень +15°. Вітер мінливий, помірний.

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У Сєвєродонецьку пройде дощ, температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

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