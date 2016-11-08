В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 8 листопада, у більшості регіонів України пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.
У столиці сьогодні можливий дощ, удень +8°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°
У Львові 8 листопада без опадів, температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +8°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде дощ. Температура +7°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +15°, вітер мінливий, до 5.5 м/с.
У Харкові злива. Температура до +11°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +20°. Вітер південний, до 9.8 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 7.9 м/с.
У Краматорську у вівторок очікуються опади, удень +15°. Вітер мінливий, помірний.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з середи на заході почнеться похолодання
У Сєвєродонецьку пройде дощ, температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°