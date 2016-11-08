У Києві сьогодні вдень до +8°, пройде дощ

08:30, 8 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада в столиці вдень до +8°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +5°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +20°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде у 16:21.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 листопада, у більшості регіонів України пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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