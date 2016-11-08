У 2025 році аномальна спека стане нормою - учені

09:22, 8 листопада 2016
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Австралійські кліматологи заявили, що в 2025 році літня спека, яка зараз вважається аномальною, стане нормою.

Reuters
До 2025 року аномальна спека стане нормою / Reuters

На думку Софі Льюїс з національного університету в Канберрі (Австралія), такі кліматичні зміни є неминучими, передає EurekAlert!.

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Якщо не знизити кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу, рекордно спекотне літо 2013 року в Австралії, коли температури досягали 50 градусів Цельсія, стане звичайним до 2035 року. 

Навіть якщо людство повністю припинить викиди парникових газів, таку зміна клімату вийде відстрочити тільки до 2040 року.

Нагадаємо, рівень вмісту вуглекислого газу в атмосфері Землі в 2015 році вперше за час спостережень досяг критичної позначки в 400 частин на мільйон.

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