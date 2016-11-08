В Україні оголосили штормове попередження

У вівторок, 8 листопада, у багатьох областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 8 листопада у Харківській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях очікуються сильні дощі та пориви вітру 15-20 м/с; у Луганській та Донецькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, у більшості регіонів України пройдуть дощі, на півдні вдень до +20°.