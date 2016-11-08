Негода на Закарпатті: вода почала відступати

10:59, 8 листопада 2016
800
0

Сильні опади, які накрили Закарпаття, нарешті припинилися.

ДСНС
Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Через негоду у місті Перечин сталося підтоплення 8 свердловин, які забезпечують місто питною водою, в результаті чого без водопостачання залишилося більше 5 тисяч осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні оголосили штормове попередження

У Міжгірському районі частково розмите дорожнє покриття автодоріг місцевого значення загальною протяжністю 1 тис. 410 м. 

В Іршавському, Свалявському, Воловецькому, Мукачівському районах та в Ужгороді злива затопила будинки та дворогосподарства. 

Рятувальники відкачали близько 6000 куб. м води. Всього до робіт залучено 41 одиниця техніки та 161 чоловік.

Станом на ранок 8 листопада опади припинилися, вода пішла на спад.

Нагадаємо, через перезволоження ґрунту та інтенсивні опади в Рахівському та Воловецькому районах Закарпатської області стався зсув ґрунту загальним об’ємом 150  куб. м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин