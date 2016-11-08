Негода на Закарпатті: вода почала відступати

Сильні опади, які накрили Закарпаття, нарешті припинилися.

Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Через негоду у місті Перечин сталося підтоплення 8 свердловин, які забезпечують місто питною водою, в результаті чого без водопостачання залишилося більше 5 тисяч осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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У Міжгірському районі частково розмите дорожнє покриття автодоріг місцевого значення загальною протяжністю 1 тис. 410 м.

В Іршавському, Свалявському, Воловецькому, Мукачівському районах та в Ужгороді злива затопила будинки та дворогосподарства.

Рятувальники відкачали близько 6000 куб. м води. Всього до робіт залучено 41 одиниця техніки та 161 чоловік.

Станом на ранок 8 листопада опади припинилися, вода пішла на спад.

Нагадаємо, через перезволоження ґрунту та інтенсивні опади в Рахівському та Воловецькому районах Закарпатської області стався зсув ґрунту загальним об’ємом 150 куб. м.