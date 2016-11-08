У вівторок, 8 листопада, біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 6,0.

Біля берегів Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

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Підземні поштовхи були зафіксовані о 04:55 за часом UTC. Епіцентр землетрусу знаходився в 31 км на північний захід від міста Талькауано, вогнище залягало на глибині 20 км

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, увечері 6 листопада в місті Кушинг (штат Оклахома, США) стався землетрус магнітудою 5,0.