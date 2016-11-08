На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +15°

13:00, 8 листопада 2016
771
0

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +15°.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +7°... +15°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують мінливу хмарність, температура в дорозі +5° ... +10°. У середу на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +7°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +16°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі, температура до +16°.

У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +8°. 9 листопада на цьому напрямку також очікуються опади, температура +6°... +8°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні синоптики обіцяють дощі, +5° ... +7°. За даним напрямком у середу очікуються зливи, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин