На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +15°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +15°.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +7°... +15°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують мінливу хмарність, температура в дорозі +5° ... +10°. У середу на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +7°.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +16°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі, температура до +16°.

У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +8°. 9 листопада на цьому напрямку також очікуються опади, температура +6°... +8°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні синоптики обіцяють дощі, +5° ... +7°. За даним напрямком у середу очікуються зливи, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.