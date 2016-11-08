На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +15°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +15°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +7°... +15°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, очікуються опади.
На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують мінливу хмарність, температура в дорозі +5° ... +10°. У середу на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +7°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +16°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі, температура до +16°.
У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +8°. 9 листопада на цьому напрямку також очікуються опади, температура +6°... +8°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні синоптики обіцяють дощі, +5° ... +7°. За даним напрямком у середу очікуються зливи, температура до +6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°