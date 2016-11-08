На заході України очікується підвищення рівнів води у річках

Протягом 8-9 листопада у західних областях очікується підвищення рівнів води у річках.

На заході очікується підвищення рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, 8-9 листопада на річці Латориця вода може піднятися до значення 650-700 см (рівень води на 14 год. 7 листопада становив 355 см), очікується затоплення мiждамбового простору.

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8 листопада на річці Боржава рівень води може піднятися до 570-620 см з подальшим пiдтоплення сiльгоспугiдь в Iршавському та Виноградiвському районах, автодорiг Виноградово-Шаланки та Рогатин-Рахiв, житлових будинкiв в селі Великi Ком'яти.

8-9 листопада в Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 2-3 м без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, через перезволоження ґрунту та інтенсивні опади в Рахівському та Воловецькому районах Закарпатської області стався зсув ґрунту загальним об’ємом 150 куб. м.