На заході України очікується підвищення рівнів води у річках
Протягом 8-9 листопада у західних областях очікується підвищення рівнів води у річках.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, 8-9 листопада на річці Латориця вода може піднятися до значення 650-700 см (рівень води на 14 год. 7 листопада становив 355 см), очікується затоплення мiждамбового простору.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +15°
8 листопада на річці Боржава рівень води може піднятися до 570-620 см з подальшим пiдтоплення сiльгоспугiдь в Iршавському та Виноградiвському районах, автодорiг Виноградово-Шаланки та Рогатин-Рахiв, житлових будинкiв в селі Великi Ком'яти.
8-9 листопада в Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 2-3 м без негативних наслiдкiв.
Нагадаємо, через перезволоження ґрунту та інтенсивні опади в Рахівському та Воловецькому районах Закарпатської області стався зсув ґрунту загальним об’ємом 150 куб. м.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°